Motociclisti indisciplinati sui Colli: maxi controlli dei carabinieri nel fine settimana

Lo scorso fine settimana, i carabinieri della compagnia di Abano Terme, in collaborazione con personale del servizio associato di polizia locale dei comuni di Teolo, Torreglia e Galzignano Terme, hanno effettuato un mirato servizio nella zona dei Colli finalizzato a contrastare il mancato rispetto delle norme del Codice della strada ma anche a prevenire reati contro il patrimonio, specie in parcheggi, aree di sosta e luoghi di ritrovo di motociclisti e amanti del pedale.

I CONTROLLI. Imponente il dispositivo messo in campo, con una trentina di unità delle stazioni dei carabinieri di Montegrotto Terme, Teolo, Abano Terme ed il supporto di equipaggi motomontati del Nucleo radiomobile di Padova, particolarmente efficaci per controlli e verifiche sulle tortuose e strette arterie che si snodano sui Colli. Posti di blocco e controllo sono stati svolti in punti ritenuti critici dalle forze dell’ordine nei comuni di Teolo e Torreglia, mentre altro personale, anche in abiti civili, ha effettuato servizi dinamici nelle aree mnzionate. Complessivamente, sono stati controllati 92 veicoli (soprattutto motocicli), sono state identificate 98 persone, e sono state elevate una decina di sanzioni al Codice della strada.

PER TUTTA LA STAGIONE ESTIVA. "L’attività svolta, che proseguirà per tutta la stagione estiva, si inserisce in una serie di servizi intrapresi, sin dalle scorse settimane, nei comuni dei Colli padovani, a cura di militari dell’Arma e della polizia locale, nel fine settimana ma pure, durante la settimana, in occasione dei frequentati mercati all’aperto di Galzignano Terme e Teolo", conclude la nota diffusa dai carabinieri.