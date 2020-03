Coronavirus: dalle grigliate ai ciclisti, dalle uscite con le fidanzate alle passeggiate, ancora tante denunce

Controlli a tappeto anche nel fine settimane da parte dei carabinieri che presidiano il territorio in città e in tutta la provincia. Ancora una volta sono state decine le denunce per le persone che non hanno rispettato i decreti, soprattutto nella giornata di sabato.

San Martino di Lupari

A San Martino di Lupari i militari della locale stazione hanno denunciato per minaccia e violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio oltre che l’ubriachezza un uomo di 51 anni residente in paese che vive in un B&B del comune dell’Alta. I titolari alle 23.50 lo avevano fatto allontanare dato che in preda ai fumi dell’alcol era particolarmente molesto e aggressivo anche con gli altri ospiti. Due ore dopo i carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso di Cittadella perché l’uomo era stato accompagnato al nosocomio ubriaco e aveva aggredito il medico di turno.

Curtarolo

A Curtatolo i militari sono intervenuti all’esterno di un appartamento dove c’era un assembramento di persone che volevano fare un grigliata. Cinque stranieri, tunisini e algerini tra i 43 e i 26 anni, sono stati denunciati e uno arrestato: su di lui già pendeva un ordine di carcerazione. La compagnia dei carabinieri di Cittadella ha poi segnalato una coppia di romeni di 44 e 42 anni residenti a Tombolo perché scoperti a passeggiare lungo la ciclopedonale, un vicentino perché era in sella alla propria bicicletta fuori dal comune e un romeno di 20 anni pizzicato a Camposampiero. Quest'ultimo si è giustificato dicendo che doveva andare a trovare la fidanzata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Abano

La compagnia di Abano Terme ha sorpreso alcuni ciclisti impegnati sabato in attività sportive fuori dal proprio comune. Si tratta di un cinquantenne di Cervarese (mountain bike), un ragazzo di 24 anni di Selvazzano e un imprenditore di 36 anni di Montegrotto. Tutti hanno spiegato che erano in giro per “combattere lo stress”. Altre tre persone sono state scoperte fuori dalle loro abitazioni nei comuni di Albignasego e Monselice. Anche per loro è scattata la denuncia.