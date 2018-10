Automobilisti ubriachi e giovani in cerca di sballo nelle notti di movida alle Terme

I pattugliamenti straordinari della compagnia dei carabinieri di Abano si sono chiusi con un bilancio di due denunce e tre segnalazioni nella nottata di sabato.

Controlli ad ampio raggio

Nonostante l'arrivo dell'autunno e il minor numero di turisti, la zona termale rimane sotto stretta sorveglianza delle forze dell'ordine, scese in strada per prevenire i comportamenti pericolosi alla guida, lo spaccio di droga e i vandalismi. Occhi puntati sulle arterie stradali, i centri cittadini di Abano e Montegrotto e sui parchi pubblici. Se nelle aree verdi non sono state trovate dosi di stupefacente nascoste o abbandonate dai pusher, lo stesso non si può dire per le piccole quantità di droga sequestrate a tre giovani.

Giovani e spinelli

Risiedono tutti e tre ad Abano, sono due italiani di 22 e 21 anni e un romeno anch'egli 21enne. Lo straniero aveva in tasca 1,5 grammi di marijuana quando è stato fermato, proprio come il suo coetaneo padovano che ne aveva 1. mezzo grammo di hashish quello sequestrato all'altro italiano, valsi a tutti e tre una segnalazione alla prefettura come assuntori abituali.

Ragazzina armata

Misure più rigide nei confronti di altri due stranieri che sono stati denunciati. La prima è una minorenne croata di soli 15 anni, residente a Torino, scovata in strada con una grossa forbice di 21 centimetri. Non ha saputo spiegare perchè avesse uno strumento così pericoloso e dovrà rispondere di possesso ingiustificato di oggetto atto a offendere. Per nulla semplice rintracciare la famiglia, a cui la minore doveva essere riaffidata: dopo lunghe ricerche è stata consegnata a una parente.

Ubriaco alla guida

L'alto denunciato è un 43enne romeno di Montegrotto, pizzicato alla guida dopo aver alzato il gomito. 2,71 grammi di alcol per litro di sangue il responso dell'alcoltest, che da prassi gli è costato anche il ritiro della patente, visto il tasso alcolemico oltre cinque volte superiore al consentito.