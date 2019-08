Estate sicura, a Pozzonovo l'Arma scende in campo contro i furti e il degrado

I furti in casa ma non solo. Con l'estate oltre alle tante abitazioni lasciate vuote dai vacanzieri che diventano facile preda dei ladri, anche altri fenomeni di piccola criminalità e degrado rischiano di intensificarsi. Per questo l'Arma è in stretto contatto con l'amministrazione comunale in una serie di servizi congiunti che proseguiranno anche durante l'autunno.

Le verifiche

L'iniziativa si unisce ai pattugliamenti potenziati già attuati nella zona della Bassa per combattere i topi d'appartamento ma anche borseggiatori, furti nei negozi, spaccio di droga e l'occupazione abusiva di immobili abbandonati. Azioni portate avanti dai carabinieri di Tribano (competenti sul territorio) insieme ai colleghi del IV battaglione di Mestre e a quelli del Nucleo Radiomobile della compagnia di Abano del tenente colonnello Marco Turrini. Oltre ai controlli già messi in campo negli scorsi fine settimana, le verifiche saranno intensificate nei prossimi weekend e a cavallo di Ferragosto. In questo senso saranno disposti posti di blocco lungo le principali arterie della zona, per combattere l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti alla guida e promuovere la guida sicura.

Il sindaco

Soddisfatto il sindaco di Pozzonovo, Arianna Lazzarini, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione con l’Arma e, in particolare, dei servizi potenziati. Il rpimo cittadino ha anche confermato che durante il prossimo autunno si svolgeranno ulteriori iniziative congiunte, in collaborazione con la polizia locale e vari enti del territorio, a partire dalle scuole.