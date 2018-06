Intensificati i controlli nel Monselicense: i carabinieri recuperano un'auto rubata

Maxi accertamenti nella giornata di martedì 12 giugno da parte dei carabinieri nella zona di Monselice, con verifiche sulle auto in transito e su alcuni esercizi pubblici.

I servizi

La compagnia di Abano Terme, in relazione alle direttive del comando provinciale che prevedono un'innalzamento della soglia di attenzione per la sicurezza pubblica in concomitanza con le festività di Sant'Antonio, ha intensificato i controlli nell'area della Città della Rocca. Nella giornata di martedì i militari sono stati impegnati in una serie di verifiche con posti di blocco stradali e accertamenti nei locali della zona. Sono stati fermati e controllati circa 40 persone e una decina di veicoli, tra cui un'automobile risultata rubata nel mese di marzo a Monselice. La vettura è stata recuperata e posta sotto sequestro.