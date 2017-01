Ventiquattro ore di controlli no-stop a Padova e prima periferia: tre arresti e una denuncia

Ventiquattro ore di controlli straordinari no-stop. L'attività, organizzata dai carabinieri, ha interessato la città di Padova e la sua immediata periferia e ha visto l'impiego di un consistente numero di militari. Il bilancio è di tre arresti ed una denuncia.



CLANDESTINO ESPULSO. In particolare, nella mattinata di martedì, gli uomini della stazione di Prato della Valle, hanno arrestato M.N., tunisino 21enne, senza fissa dimora e clandestino, poiché, già espulso dal territorio nazionale nel gennaio dello scorso anno, in esecuzione a specifico decreto della Questura di Padova, aveva fatto rientro in Italia senza autorizzazione del ministero dell’Interno. Lo straniero è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza fissata con la procedura del rito direttissimo.

aREATI CONTRO IL PATRIMONIO. Sempre i carabinieri della stazione di Prato della Valle, nel pomeriggio di martedì, hanno rintracciato e arrestato I.P., 45enne di Cadoneghe, colpito da ordine di carcerazione emesso, lo stesso giorno, dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova, dovendo scontare la pena di 2 mesi e 18 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio commessi a Padova nel settembre 2016. In questo caso l’arrestato è stato condotto alla casa di reclusione di Padova per l’esecuzione della pena.

SPACCIO DI DROGA. Ancora, nel pomeriggio di martedì, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Padova Principale hanno arrestato, in via Tommaseo, H.A., tunisino 40enne, senza fissa dimora, bloccato subito dopo avere ceduto una dose di 0,60 grammi di eroina a un coetaneo, italiano, di San Martino di Lupari, che verrà segnalato, quale assuntore, alla prefettura patavina. La perquisizione eseguita nei confronti dello straniero ha consentito di rinvenire anche la somma di 145 euro, sequestrata poiché ritenuta provento di attività illecita. Anche il tunisino è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza fissata con la procedura del rito direttissimo

FURTO AL PRIX. Infine, i carabinieri della stazione di Camposampiero hanno denunciato, in stato di libertà, A.I., 36 enne romeno, residente a Camposampiero, per avere tentato di asportare varia merce, per un controvalore di 21 euro, al supermercato Prix di Santa Giustina in Colle, occultandola all’interno di un marsupio.