Task force dei carabinieri nelle zone a ridosso della stazione: diversi controllati e fermati

Task-force dei carabinieri giovedì pomeriggio nelle zone a ridosso della stazione. La retata è continuata fino a sera ed ha permesso di controllare diverse persone che bazzicano nell’area del piazzale dello scalo ferroviario, a ridosso della prima Arcella e ai Giardini dell’Arena.

Diversi fermati

I militari hanno controllato e portato al comando provinciale di via Rismondo diverse persone, in gran parte stranieri che ora verranno identificati. L’intervento voluto dal comandante provinciale Oreste Liporaci è mirato a debellare tutti i fenomeni di degrado in una delle zone più discusse della città.