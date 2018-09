Controlli dei carabinieri sulle strade dell'estense: un arresto, due automobilisti ubriachi

Nel pomeriggio di giovedì i carabinieri della compagnia di Este sono stati impegnati in un servizio straordinario per il controllo del territorio mirato al contrasto della diffusione degli stupefacenti, alla ricerca di armi ed esplosivi, di catturandi e al controllo della circolazione stradale sulle arterie di comunicazione. Il dispositivo ha visto l’impiego di 6 auto e 14 militari che dalle 17 alle 20 hanno setacciato il territorio predisponendo anche un posto di blocco lungo la SR 10 di Este.

I risultati

Durante il servizio un 61enne di Montagnana è risultato destinatario di un ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa qualche giorno fa dal Tribunale di Padova, per reiterate violazioni all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione ad altri reati. Sono stati anche denunciati perché ubriachi al volante un 25enne di Rovigo che aveva un tasso nel sangue pari a 2,18 g/l e una 25enne di Ospedaletto Euganeo che aveva 1,10 g/l. Sono state, inoltre, controllate 73 persone a bordo di 48 autoveicoli.