Carnevale, controlli potenziati in stazione: recuperati cinque minori fuggiti dalle comunità

Proseguono a ritmo serrato le iniziative di controllo con le misure di sicurezza straordinarie organizzate dal compartimento polizia ferroviaria per il Veneto. Nel fine settimana, visto il grande afflusso di persone verso Venezia per le celebrazioni del Carnevale, gli agenti hanno potenziato la vigilanza anche nell'area dello scalo ferroviario euganeo.

Daspo e minorenni

A Padova a Polfer ha rintracciato in stazione tre cittadini stranieri che sono stati colpiti dal provvedimento del daspo urbano e non potranno più frequentare la zona. Nel corso del fine settimana sono state 73 le persone identificate, grazie anche ai nuovi smartphone in dotazione che consento la verifica istantanea dei documenti. Gli agenti hanno anche rintracciato cinque ragazzi, tutti minorenni e di origine straniera, che sono risultati essersi allontanati da alcune comunità protette a cui erano stati affidati. Una volta identificati tutti sono stati riconsegnati alle strutture.