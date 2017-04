Task force notturna, ritirate 17 patenti: barista ubriaco 6 volte il limite, fuga folle di un 22enne

Nella notte tra sabato e domenica, una "task force" della Sezione Polizia Stradale di Padova con il supporto del personale sanitario della polizia di Stato è scesa in campo per rendere più sicura la circolazione stradale e contenere il fenomeno dell’abuso di alcol e droga da parte dei più giovani. L’attività, svolta in via Chiesanuova, a partire dall’una circa, ha consentito controllare le condizioni di guida di 160 conducenti, per lo più provenienti da pub e ristoranti del centro cittadino.

17 PATENTI RITIRATE. Il bilancio è di: 17 persone (15 uomini e 2 donne) risultate positive all'alcol, di cui 2 anche alla droga (cocaina e cannabinoidi); 17 patente ritirate; 14 persone denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; 3 veicoli confiscati. Il maggior numero dei positivi è stato rilevato, come di consueto, tra le 3 e le 5 di notte.

BARISTA GUIDA UBRIACO 6 VOLTE IL LIMITE. Tra i positivi all’alcol, il tasso alcolemico più elevato è stato accertato nei confronti di un barista di 48 anni, proveniente dal posto di lavoro, alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 3,05 grammi/litro.

UBRIACO IN FUGA A FOLLE VELOCITÀ. Invece, B.D., disoccupato di 22 anni, proveniente da una discoteca del centro città, alla segnalazione di fermarsi, dopo aver rallentato, ha ripreso velocemente la marcia, dandosi alla fuga. Inseguito da una pattuglia, è stato fermato dopo avere oltrepassato, a forte velocità, diversi semafori rossi. Il conducente è risultato positivo all’alcoltest con un valore pari a 1,12 grammi/litro e quindi denunciato all’autorità giudiziaria e sanzionato per le varie infrazioni al Codice della strada.