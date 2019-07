Estate in sicurezza: i carabinieri intensificano i controlli sulle strade e contro i furti

Un'estate in sicurezza, sia per chi parte e lascia la casa vuota, sia per chi resta e vive la città. É l'impegno dei carabinieri per il periodo estivo, particolarmente delicato a causa dei grandi spostamenti che interessano tanto i padovani quanto l'afflusso di turisti. Uno dei servizi straordinari si è svolto la notte tra mercoledì e giovedì e ha permesso di arrestare in flagranza un ladro.

Il bilancio del controllo

Dalle 22 di mercoledì alle 4 di giovedì diverse pattuglie sono state impegnate in un controllo coordinato in tutta la città, volto alla sicurezza stradale e al contrasto dei furti in casa. La massiva presenza sul territorio ha consentito un tempestivo intervento in via Prima Strada che ha portato all'arresto di un ladro. Per quanto riguarda le altre verifiche, A.A., 37enne napoletano di Afragola, è stato sorpreso alla guida della sua Opel Astra nonostante la patente gli fosse stata revocata. Oltre alla denuncia, il documento di guida gli è stato sospeso a tempo indeterminato e il veicolo è sotto sequestro. É invece di guida in stato di ebbrezza l'accusa mossa al 27enne cinese di Thiene che ha fatto registrare all'alcoltest un valore di 0,9 g/l. Multati per ubriachezza molesta due moldavi di 34 e 31 anni che circolavano a piedi, segnalato come assuntore di stupefacente un 30enne di Arre trovato con mezzo grammo di eroina. In via Mestre alla Mandria sono stati recuperati 11 grammi di cocaina divisi in venti dosi.