I controlli promuovono le imprese padovane: nessuna irregolarità con il ritorno al lavoro

Il lavoro delle aziende ricomincia a muovere i primi passi dopo la serrata coincisa con il picco dell'emergenza Covid e i già dal primo giorno di riapertura scattano i controlli. Occhi puntati sul rispetto delle distanze e delle norme di sicurezza per la tutela dei lavoratori, con le imprese che al momento risultano collabrative.

Le verifiche

Per l'intera mattinata di mercoledì, dalle 8 alle 12, i carabinieri della compagnia di Padova e i colleghi del Nas hanno eseguito controlli mirati in diverse aziende del capoluogo. Si tratta di imprese che hanno rimesso in moto la catena produttiva previa autorizzazione della prefettura sulla scorta delle ultime indicazioni pervenute dal Governo. Sono state sottoposte a verifica tutte le linee di produzione, accertando l'adozione e l'utilizzo degli idonei dispositivi di protezione individuale e il mantenimento delle distanze di sicurezza da parte dei dipendenti in osservanza alle norme per limitare il contagio. I militari al termine delle verifiche non hanno riscontrato irregolarità di sorta.

