Controlli con il drone sui Colli contro gli assembramenti: padovani promossi

Un oggetto innovativo, che consente di calibrare in modo mirato il lavoro delle pattuglie a terra. Utile nell'emergenza Coronavirus ma anche in molte altre situazioni complesse. É il drone, che il Saple (Servizio Associato di Polizia Locale Euganea) ha testato domenica nella Bassa Padovana.

I controlli

Lo strumento è stato al centro di un controllo durato l'intera giornata. La mattina ha sorvolato Este e Rivadolmo, per spostarsi nel pomeriggio sulla zona collinare di Vo'. Aree che visto il bel tempo si temeva potessero attirare gruppi di persone alla ricerca di un po' d'aria e svago nonostante le restrizioni. I padovani invece si sono dimostrati ligi alle regole, tanto che nessuna sanzione è stata elevata. «Il drone è uno strumento di macroanalisi e di prevenzione che offre velocemente una visione generale su un ampio territorio - spiega il comandante della polizia municipale atestina Gabriele Mighela -. Svolge un macro controllo per indirizzare poi il lavoro capillare alle pattuglie. Per sicurezza vola a un'altezza di 30-40 metri e non vede i particolari delle singole persone ma è preziosissimo perché da solo fa il lavoro di dieci uomini in strada. Utilizzandolo possiamo far intervenire gli agenti in modo mirato ottimizzandone l'azione».

Altre funzionalità

Il drone però non è utile solo per rilevare gli assembramenti. La tecnologia lo rende infatti uno strumento preziosissimo per diverse applicazioni. «É utile per prevenire incendi o reati ambientali come l'abbandono di rifiuti pericolosi o liquami - prosegue Mighela -. È infatti dotato di una telecamera in grado di rilevare le differenze di temperatura anche di notte e per questo riesce a scovare anche rifiuti particolari. Inoltre può individuare anche i più piccoli focolai, tristemente pericolosi nella nostra zona collinare. Sarà poi utile anche alla Protezione civile in caso di calamità e per questo stiamo pensando di partecipare a un progetto di prevenzione e ausilio ad hoc. Non dimentichiamo poi quanto possa essere determinante anche per la ricerca di persone scomparse».