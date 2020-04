Pasqua e Pasquetta: task force della polizia locale con 50 pattuglie in campo

Proseguono i servizi straordinari messi in campo dalla polizia locale in concomitanza con le festività pasquali per garantire il rispetto delle normative anti contagio. «É un sacrificio necessario a tutela della salute di tutti» spiega il comando accogliendo l'appello lanciato venerdì dal sindaco Giordani.

Le verifiche

Le operazioni di prevenzione, verifica e contrasto negli ultimi giorni hanno portato a elevare un centinaio di sanzioni nei confronti di persone scoperte fuori casa senza valido motivo. Tra sabato, domenica e lunedì saranno impiegate sul territorio 50 pattuglie per impedire gli assembramenti e verificare attentamente le motivazioni degli spostamenti. Le circa 20 pattuglie previste per la giornata di sabato dovranno monitorare anche i mercati cittadini, oggetto da alcuni giorni di un disciplina specifica con l'accesso contingentato. I controlli si concentreranno in centro storico e Prato della Valle, nella zona della stazione e all'Arcella, ma anche sui lungargini e nelle aree verdi.