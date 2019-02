Verifiche a tappeto in città, denunciati irregolari e clandestini

Le verifiche si sono svolte tra le 13 e le 18 in diverse aree del capoluogo, pattugliate dagli uomini del Nucleo radiomobile di Padova.

Irregolari

Quattro le persone, tutte straniere, condotte in caserma e denunciate al termine dell'identificazione. A.M., trentaduenne tunisino, è accusato di aver fornito false generalità perché al momento del controllo ha esibito la fotocopia di un documento di identità senza alcun valore. Come lui devono rispondere di false attestazioni e mancato rispetto delle norme sull'immigrazione altri due giovani tunisini e un marocchino. I primi due, B.S. di 26 anni e B.R. di 18, sono risultati entrambi irregolari e privi dei documenti. Stessa sorte per il ventiduenne marocchino A.S., già gravato da un ordine emesso lo scorso anno dal questore di Roma che gli imponeva di lasciare il Paese e che il giovane evidentemente non ha rispettato.

Consumatori di droga

Nell'ambito degli stessi controlli sono stati individuati e segnalati alla procura due italiani ritenuti consumatori abituali di stupefacenti. Controllati nella zona di Prato della Valle, sono un padovano e un vicentino che avevano addosso rispettivamente due grammi di eroina e uno di marijuana.