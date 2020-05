Controlli alle Terme: dalla revisione auto falsa ai giovanissimi sorpresi con gli spinelli

É di una denuncia e tre segnalazioni alla prefettura il bilancio dei controlli svolti nella giornata di giovedì dai carabinieri della compagnia di Abano Terme sul territorio di competenza. Particolare attenzione è stata dedicata al controllo della viabilità e al consumo di stupefacente.

Il posto di blocco

É infatti scaturita da un posto di blocco la denuncia per uso di atti falsi nei confronti di D.V.G., 32enne romeno di Dolo fermato ad Albignasego. Alla guida di un'auto con targa bulgara, l'uomo ha fornito ai carabinieri un certificato di revisione apparentemente rilasciato all'estero. Un successivo approfondimento ha invece permesso di scoprire come il documento fosse del tutto falso. Il veicolo è quindi finito sotto sequestro, mentre al 32enne sono state contestate anche una serie di altre contravvenzioni al Codice della strada.

Assuntori

Tre sono invece le persone finite iscritte nei registri della prefettura come assuntori di stupefacente perché trovate in possesso di modiche quantità per uso personale. Due di loro sono giovanissimi, 16enne entrambi di Albignasego scoperti con un paio di spinelli. Il terzo è invece un 45enne di Sant'Elena che aveva con sé tre grammi di cocaina.