Controlli negli edifici abbandonati di Cadoneghe e di Vigodarzere

Venerdì mattina, tra le 8 e le 11, in un'operazione congiunta di polizia di Stato e polizia locale Unione dei comuni del medio Brenta, sono stati controllati alcuni edifici abbandonati in provincia di Padova per verificare l'eventuale presenza di persone da idenficare.

CADONEGHE. I controlli sono stati portati a termine a Cadoneghe in via Silvestri, dove in un immobile è stato identificato un uomo di nazionalità cingalese, provvisto di regolare documentazione della Questura, e in via Garibaldi.

VIGODARZERE.A Vigodarzere, controlli sono stati effettuati in via Certosa. In Lungargine Brenta, in un edificio è stato rinvenuto un uomo di nazionalità moldava, anch’egli provvisto di documenti regolari.