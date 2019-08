Ferragosto sicuro: intenso lavoro dei carabinieri, presidiati tutti i luoghi di interesse

Il ponte di Ferragosto farà di Padova un importante meta per turisti e per tutti coloro che vorranno visitare le bellezze artistiche della città del Santo e si avvicenderanno con i padovani che lasceranno la città per rinfrescarsi altrove. Questo fenomeno di alternanza tra residenti e turisti comporta una doppia sfida per i Carabinieri che dovranno vegliare sia sulle vacanze serene che sulle case momentaneamente vuote. In questa ottica, il comando provinciale ha predisposto un'intensificazione della presenza dei militari nei siti che maggiormente caratterizzano la città.

Provincia controllata

La provincia sarà interessata da una incremento di servizi mirati a tutelare la sicurezza sulle strade, in particolare le vie di comunicazione principali e soprattutto durante i fine settimana, quanto i “pendolari” partono per raggiungere le località di mare e, successivamente fanno rientro. L’area termale sarà anch’essa interessata ad un maggiore afflusso di persone, in particolare stranieri che prediligono una vacanza dedicata al benessere ed al relax. Non vanno dimenticate, inoltre, le numerose iniziative locali organizzate nei Comuni della provincia, punto di ritrovo di un elevato numero di persone che hanno scelto di trascorrere a casa questo particolare periodo, che necessitano di una costante vigilanza per assicurare l’ordine e la sicurezza.

Il dispositivo

Sicurezza in primo piano dunque, non solo per scongiurare episodi che, per loro natura, possono potenzialmente coinvolgere un gran numero di persone, ma anche e soprattutto per garantire ai tanti visitatori, che scelgono il capoluogo patavino e la sua provincia per trascorrere un periodo dedicato alla cultura e al relax, la possibilità di godersi in tutta tranquillità i luoghi d’arte, religiosi, gastronomici e dedicati al wellness che tutta l’area euganea offre. Considerevole sarà il dispositivo e di uomini e di mezzi adottato. Oltre ai Carabinieri cittadini e delle 5 compagnie Carabinieri distribuite sul territorio, saranno impiegati anche reparti speciali come il 14° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Belluno, le Aliquote di Pronto Intervento, i Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo e quelli delle Squadre Operative di Supporto del 4° Battaglione “Veneto” di Mestre, nonché unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia.

I siti presidiati

Particolarmente presidiati saranno la Basilica di Sant’Antonio e di Santa Giustina, meta di migliaia di pellegrini, la Cappella degli Scrovegni che richiama gli appassionati d’arte interessati ad ammirare gli affreschi del Giotto, ma anche l’Orto Botanico, piazza Prato della Valle, l’osservatorio e gli altri luoghi di interesse che richiamano il turismo culturale e/o religioso e che possono rivelarsi terreno fertile per i ladri che rubano a bordo dei veicoli in sosta, borseggiatori e ambulanti irregolari che spesso adottano una condotta molesta, pronti ad approfittare della forte concentrazione di persone per realizzare facili e illeciti guadagni. Attenzione sarà dedicata anche alle eventuali attività di supporto a favore delle persone anziane che hanno scelto o sono costrette a trascorrere il ferragosto in città. Gli operatori del pronto intervento, contattabili all’utenza telefonica 112, sono al servizio di tutta la cittadinanza per rispondere alle necessità derivanti da questo particolare periodo in cui si verifica lo svuotamento delle grandi città, per provvedere con l’intervento diretto dei militari in servizio, o per allertare le apposite strutture che meglio si attagliano alla risoluzione del problema.