"Natale sicuro", sequestrate dalle fiamme gialle 110mila catene luminose nocive

Le fiamme gialle di Padova hanno individuato una serie di attività commerciali con sede nella provincia di Padova che, a più livelli nella filiera di importazione e distribuzione, immettevano sul mercato luminarie natalizie, considerate nocive e pericolose per la sicurezza e la salute d ei consumatori. L'operazione rientra nel dispositivo permanente di contrasto ai traffici Illeciti predisposto dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Padova che ha portato all'intensificazione dei controlli a tutela del mercato dei beni e dei servizi, confermando la costante azione di prevenzione e repressione del commercio di prodotti non sicuri.

SENZA MARCATURA "CE".

In particolare, sono stati individuati 2 diversi punti di distribuzione al pubblico che, in violazione delle vigenti norme in materia di sicurezza prodotti, commercializzavano catene luminose prive dei requisiti minimi di tracciabilità del prodotto e con una marcatura “CE” non conforme agli standard richiesti. Dalle ricerche eseguite sul campo e dalla disamina dei documenti acquisiti, i finanzieri hanno ricostruito la filiera di distribuzione sino all’individuazione dell’importatore di nazionalità cinese, attivo da anni sul territorio patavino con buona parte dei clienti in tutto il Nord-est. Le operazioni di servizio hanno portato complessivamente al sequestro di oltre 110mila catene luminose, del valore di oltre un milione di euro.