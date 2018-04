Controlli e identificazioni a tappeto nelle aree del degrado contro gli irregolari

É di due denunce e un arresto il bilancio dei controlli sul territorio messi in atto dalla polizia nella giornata di domenica nelle zone ad alto tasso di degrado.

Divieto di dimora

Nelle aree vicine alla stazione sono state sottoposte a verifica diverse persone e tre sono state trovate con i documenti non in regola. In mattinata in piazzetta Gasparotto gli agenti hanno trovato due uomini nigeriani che non avevano alcun documento con sè. I due sono stati portati in questura per l'identificazione e uno è stato denunciato perchè gravato dal divieto di dimora in tutto il territorio Veneto.

Ordine di carcerazione

In piazza Mazzini è stato arrestato un 40enne di origine marocchina anche lui privo di documenti. Una volta identificato i poliziotti hanno scoperto che su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Padova il 28 febbraio scorso per un totale di 3 anni e 5 mesi di reclusione. La denuncia è scattata anche nei confronti di un 21enne albanese, controllato in via Pinelli nella zona sud della città e fotosegnalato.