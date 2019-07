Sicurezza sul lavoro: denunciati 2 imprenditori della Bassa, multe per quasi 100mila euro

Nell’ambito di una ampia attività per contrastare il lavoro nero e irregolare e garantire il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i carabinieri del gruppo per la Tutela del Lavoro di Venezia e del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Padova insieme ai colleghi della stazione carabinieri di Casalserugo, hanno ispezionato vari cantieri edili nella Bassa padovana, per prevenire situazioni di pericolo ed assicurare l’incolumità dei lavoratori.

Le ispezioni

Sono state controllate un totale di 7 aziende, delle quali 4 sono risultate irregolari. Sono stati denunciati 2 imprenditori italiani per le violazioni al Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare per omessa formazione ed informazione ai lavoratori, per omesse misure ad evitare le cadute dall’alto e per la non corretta installazione di parapetti nonché per l’inosservanza della normativa sul deposito dei materiali sui ponteggi. Tutte le violazioni hanno comportato un multa di 83.500 euro. Inoltre dei 21 lavoratori identificati, 1 è risultato “in nero” e 2 sono irregolari per altre sanzioni amministrative per quasi 7mila euro.

Le finalità

L’attività ha avuto come finalità principale la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro attraverso quei controlli fatti per verificare la formazione e l’informazione dei lavoratori: spesso tali obblighi vengono trascurati per negligenza e superficialità dei datori di lavoro. Dati statistici hanno confermato che dove la formazione e l’aggiornamento del personale viene assicurato con continuità insieme al corretto e costante utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, gli infortuni sul lavoro calano drasticamente, con benefici oltre che per i lavoratori anche per le medesime ditte. I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi.