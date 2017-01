Controlli interforze in ristoranti e bar: locale notturno sanzionato per quasi 20mila euro Ballerina di lap dance clandestina denunciata

Il team interforze composto da polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Del Fuoco, polizie locali e ispettorato territoriale del lavoro) ha eseguito, la scorsa settimana, alcuni controlli di tipo amministrativo nei confronti di attività operanti in città e in provincia. In particolare, gli accertamenti hanno interessato numerosi esercizi di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, ristoranti, bar e locali notturni.

RISTORANTE CUBANO DI VIA PALERMO. All'interno del ristorante cubano "Elegguà" di via Palermo a Padova sono state riscontrate alcune irregolarità fiscali in via di approfondimento, la presenza di un'insegna non autorizzata, la mancanza dei dispositivi alcoltest da mettere a disposizione dei clienti (sanzione amministrativa di 400 euro), nonché alcune regolarità sull'etichettatura dei prodotti (sanzione amministrativa di 2mila euro).

AFRICAN SHOP DI PIAZZA MAZZINI. Nella rivendita di alimentari African shop di piazza Mazzini, è stata riscontrata la somministrazione di bevande alcoliche senza licenza, per una sanzione di 5mila euro.

BABILONIA DI MESTRINO. Accertamenti all'interno del locale di lap dance Babilonia di Mestrino hanno fatto emergere: violazioni amministrative in ordine al tesseramento dei soci (sanzioni per complessivi 17mila euro); irregolarità della sala fumatori (660 euro); mancanza della licenza per superalcolici (mille euro); irregolarità nel rispetto del piano HACCP; mancanza di autorizzazione per la diffusione sonora, mancanza dei dispositivi alcoltest da mettere a disposizione dei clienti. I vigili del fuoco stanno anche approfondendo le caratteristiche di sicurezza dei locali. Si sono evidenziate, inoltre, irregolarità nella tenuta della documentazione fiscale, su cui sono in corso approfondimenti. Delle sei ballerine presenti, infine, l'unica non comunitaria è risultata clandestina ed è stata denunciata all'autorità giudiziaria.