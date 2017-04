Alimenti privi di tracciabilità, scontrini non emessi e canone Rai da pagare: multato

Venerdì sera gli agenti della polizia aministrativa con i Nas, guardia di finanza e polizia locale hanno effettutato un controllo in un bar gestito da un nigeriano pregiudicato in via Tommaseo, a Padova.

SANZIONI. Il controllo nel locale, frequentato da nigeriani, ha portato alla rilevazione di svariate situazioni non a norma come la mancata e omessa conservazione di alimenti, l'assenza di tracciabilità, la mancata emissione di scontrini fiscali ed infine il mancato pagamento dei canone Rai. Irregolarità che hanno portato le forze dell'ordine ad elevare sanzioni per 6.500 euro.