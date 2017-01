Task force della polizia per i controlli sulle strade: 22 patenti ritirate, 16 i denunciati

Sono 287 i conducenti complessivamente controllati e molti di più quelli identificati: 22 quelli positivi all'alcool con 22 patente ritirate e 16 persone denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, e 1 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Un veicolo sottoposto a sequestro.



TASK FORCE. Nella notte tra sabato e domenica a Padova la “task force” della locale polizia Stradale, coordinata dal Dirigente della Sezione e dal Vice Dirigente Ispettore Superiore Fiorentù Roberto, con il supporto di personale medico del Sert, di unità cinofile antidroga e delle volanti, ha effettuato controlli mirati ai conducenti in transito lungo corso Australia accertando violazioni al codice della strada, in particolare per guida in stato di ebbrezza alcoolica.

DENUNCE. Sono 16 i conducenti, 14 uomini e 2 donne, risultati positivi agli accertamenti e tutti denunciati con ritiro della patente. Di questi un uomo di 24 anni, imprenditore, al termine degli accertamenti medico-legali, verrà denunciato, se positivo, anche per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, nel particolare cocaina. Il tasso alcolemico più elevato è stato accertato nei confronti di uno studente di 21 anni, proveniente da una discoteca, il quale guidava un’autovettura in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 1,79 grammi di alcol nel sangue, per cui gli veniva anche sequestrata l’autovettura.