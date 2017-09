Stragi del sabato sera, nel weekend 19 patenti ritirate e 11 denunciati in via San Massimo

Diciannove patenti ritirate e undici persone denunciate. Continuano i servizi sperimentali di controllo della Polizia di Stato nei confronti dei conducenti alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o di alcol. Nello scorso fine settimana controlli si sono concentrati su via San Massimo.

UNDICI DENUNCIATI.

Sono 215 i conducenti complessivamente controllati nell’ambito dei dispositivi congiunti: 18 sono risultati positivi ad alcool, 19 le patenti ritirate, 11 persone denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La “task force” della sezione polizia stradale di Padova d’intesa e con il concorso del personale della locale questura e con il supporto degli operatori dell’ufficio sanitario della polizia di stato, della stessa questura di Padova è scesa in campo per rendere più sicura la circolazione stradale e contenere il fenomeno dell’abuso di alcool e droga da parte dei più giovani che rimangono, purtroppo, le prime vittime di incidenti stradali nel nostro Paese. Tale azione coordinata ha consentito ancora una volta di realizzare un potenziamento significativo dei servizi assicurando il raggiungimento di notevoli risultati, sia in termini di prevenzione che di repressione del fenomeno.

DICIANNOVE POSITIVI ALL'ALCOL TEST.

L’attività svolta nella notte di domenica 3 settembre u.s.. lungo via S. Marco in Padova, a partire dall’ 01,00 circa, ha consentito di realizzare il controllo sulle condizioni di guida di 215 conducenti, per di più provenienti da pub, ristoranti e feste private del centro cittadino. Il maggior numero dei positivi è stato rilevato, come di consueto tra le 2 e le 5 di notte. Sono 19 i conducenti, di cui 15 uomini e 4 donne risultati positivi agli accertamenti e tutti denunciati all’autorità competenti con il ritiro della patente di guida. Tra i positivi all’alcool il tasso alcolemico più elevato è stato accertato nei confronti di una ragazza di 25 anni, proveniente da un locale del centro, che guidava un’autovettura in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 1.72 g/l. Inoltre si evidenzia l’episodio di un uomo di 36 anni risultato, inizialmente, positivo all’alcoltest con un valore pari a 0.85 g/l. che, dopo vari tentennamenti, si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti per la verifica di uso di sostanze stupefacenti durante la guida, per cui veniva ulteriormente sanzionato. Da segnalare, ancora, le numerose altre infrazioni previste dal Codice della Strada accertate durante i controlli.