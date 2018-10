Controlli straordinari in Stazione e nelle vie adiacenti: denunciati tre nordafricani

Nuovi controlli straordinari nella giornata di lunedì da parte della polizia. Nel corso del pomeriggio è stato effettuato un servizio congiunto dalle volanti insieme agli equipaggi del reparto prevenzione crimine, del personale della Polfer e a un'unità della polizia locale.

I controlli

Gli agenti si sono concentrati all’interno e all’esterno della stazione e lungo le vie Cairoli, Bixio, Annibale da Bassano e Buonarroti. Nel corso dell’attività gli agenti in via Fra Paolo Sarpi hanno controllato un’autovettura con a bordo due cittadini extracomunitari di origine nordafricana, che, risultati irregolari sul territorio italiano, sono stati denunciati. Il passeggero, un tunisino 39enne, ha tentato di disfarsi di un involucro gettandolo dal finestrino ed è stato accompagnato in questura, fotosegnalato e denunciato visto che aveva quasi sei grammi di marijuana. In corso del Popolo la polizia locale ha proceduto al controllato di un romeno già destinatario di “Daspo urbano”, che è stato accompagnato negli Uffici Polfer per la notifica di una multa. Nel corso del servizio complessivamente sono state identificate 100 persone (20 pregiudicate, 40 straniere, 17 comunitarie e 1 minorenne) e controllati 22 veicoli.