Giro di vite sugli automobilisti: clandestino guidava ubriaco e senza patente

Anche durante la settimana proseguono i controlli da parte della questura per vigilare sugli automobilisti. Sanzioni severe per chi non ha i documenti in regola.

Auto non assicurata

A incappare nelle verifiche della polizia giovedì è stata una 30enne, fermata alla guida della sua auto in via d'Acquapendente. Il veicolo non era coperto da assicurazione e, non potendo circolare, è stato sequestrato. Multa salata in vista per la donna.

Ubriaco e clandestino

Peggio è andata a un 42enne originario del Camerun, controllato in via Vicenza. Gli agenti gli hanno contestato una sfilza di infrazioni: non solo è risultato essere irregolare in Italia e senza documenti, ma addirittura guidava senza la patente e dopo aver bevuto. Oltre alla denuncia, la guida in stato di ebbrezza sarà punita ancor più severamente visto l'orario: erano infatti le 4.30 del mattino.