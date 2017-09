Arcella e zona Stazione, a settembre previsti maggiori controlli della polizia locale

Anche per il mese di settembre il comando di polizia locale intende perseverare nell'attività di controllo e presidio di alcune aree della città interessate da particolari problematiche di sicurezza urbana e degrado. Sono infatti previsti nei prossimi giorni sette interventi mirati nel comparto della stazione ferroviaria, comprensivo della zona di piazza de Gasperi, e nella "prima Arcella". A tali servizi rinforzati concorreranno una quindicina di unità appartenenti alle diverse specialità della polizia locale: dal reparto sicurezza urbana, agli agenti motociclisti, fino al personale di prossimità.

LE ZONE.

In alcune zone, dove le problematiche di vivibilità sono in parte correlate alla presenza di particolari attività produttive, verranno coinvolti anche gli operatori del reparto polizia amministrativa per i necessari accertamenti. I principali siti oggetto di controllo saranno piazzale della Stazione ferroviaria, il c.d boulevard, via Cairoli e zone limitrofe, piazza de Gasperi, piazza Salvemini, il primo tratto di via T. Aspetti e laterali, la zona di piazza Azzurri d'Italia e galleria San Carlo. Da inizio dello scorso luglio, nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria e polizia stradale, la Polizia Locale ha proceduto ha rilievi fotodattiloscopici di 47 persone traendone in arresto 8.