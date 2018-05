Controlli in moto nella zona della stazione: sequestrati diversi grammi di marijuana

Continuano i controlli di polizia voluti dal Questore Paolo Fassari nelle zone adiacenti alla stazione ferroviaria.

Le moto

Nel pomeriggio di lunedì in via Cairoli gli agenti in motocicletta hanno fermato alcune persone e sequestrato diversi grammi di marijuana. L’utilizzo dei veicoli a due ruote sta agevolando il lavoro dei poliziotti che riescono a penetrare anche nelle vie più strette.