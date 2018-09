Notte di controlli nelle zone del degrado: gli agenti fermano diverse persone

Notte di controlli straordinari quella tra mercoledì e giovedì con gli uomini della polizia impegnati in un blitz su diverse zone di Padova. L'operazione è stato predisposta dal questore di Padova Paolo Fassari.

L'operazione

La vasta operazione è stata finalizzata al contrasto dell'attività di spaccio e della microcriminalità. Sono stati impiegati diversi reparti: volanti, squadra mobile, immigrazione, scientifica, cinofili antidroga con il supporto di equipaggi di rinforzo del reparto prevenzione crimine del Veneto, del II reparto mobile di Padova e della squadra amministrativa della Polizia Locale. Il primo blitz è partito in piazzetta Gasparotto, per proseguire in via Tommaseo e in via Bernina. Identificati numerosi stranieri, diversi sono stati accompagnati in Questura per accertamenti.