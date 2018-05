Spaccio di droga, ricercati e minori con merce rubata: non c'è pace tra Arcella e Stazione

Un pregiudicato rintracciato, un arresto, una fotosegnalazione, una segnalazione in prefettura e un minore portato in comunità. Questo il bilancio delle ultime due giornate di controlli messi in atto dagli agenti della questura nella zona della stazione.

Mandato di carcerazione

La polizia è stata impegnata martedì e mercoledì in un'altra serie di verifiche mirate a contrastare i fenomeni di spaccio e criminalità, passando al setaccio l'area dello scalo ferroviario e della prima Arcella e controllando decine di persone. Il colpo più grosso è stato messo a segno in via Tiziano Aspetti, dove nel corso di una verifica a campione è stato fermato un 42enne marocchino. Dopo l'identificazione i poliziotti hanno scoperto che l'uomo doveva scontare 3 anni e 11 mesi di carcere per spaccio di droga e lo hanno assicurato alla giustizia.

Spacciatore salvo in extremis

In Arcella un 25enne tunisino è stato avvistato in via Aquileia e avvicinato dagli agenti: quando si è reso conto di essere alle strette, il ragazzo si è liberato in tutta fretta della droga che aveva addosso gettandola a terra, dove i poliziotti hanno recuperato 11 grammi di hashish. Non potendo contestare il possesso dello stupefacente, il giovane è stato portato in questura e fotosegnalato, mentre la merce destinata allo spaccio è stata sequestrata.

Droga e precedenti

Peggio è andata a un 26enne originario della Nigeria, trovato con addosso 7 grammi di marijuana. Oltre ad aver scoperto lo stupefacente, gli agenti controllandolo si sono resi conto che sullo straniero pendeva un ordine di carcerazione, emesso perché non aveva rispettato il divieto di dimora in città. Anche lui è finito in questura dopo essere stato ammanettato. Segnalazione al prefetto come consumatore abituale di droga per un romeno di 20 anni, che mentre passava per galleria Gallucci (tra via Minio e via Aspetti) nascondeva in tasca uno spinello.

Minorenne in comunità

Un 16enne tunisino è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato sorpreso con due telefoni cellulari di dubbia provenienza e 350 euro in contanti, tra cui due banconote da 50 euro indelebilmente marchiate con dell'inchiostro rosso. Essendo minorenne il ragazzo è stato affidato a una comunità dopo l'identificazione in questura.