Spacciatori e ricercati in manette nel weekend di controlli a tappeto

Due giorni di maxi controllo da parte della polizia, che ha controllato più di 300 persone arrestandone 5 per spaccio e reati precedenti. É stato anche recuperato un anziano che si era smarrito.

Verifiche serrate

Weekwnd intenso per gli uomini della questura, scesi in campo per pattugliare le zone a rischio degrado, l'Arcella in primis. Le volanti, gli agenti del commissariato Stanga, il Reparto prevenzione crimine e i poliziotti di quartiere si sono concentrati sulla microciminalità, lo spaccio di stupefacenti e gli stranieri irregolari. Controlli in strada, sulla viabilità e nei negozi hanno tenuto impegnati gli agenti per l'intero fine settimana.

Spacciatori in arresto

A finire in manette un 33enne tunisino, H.T., bloccato in via Valmarana dopo un inseguimento. Ha cercato di scappare per non far trovare le 19 dosi di cocaina e i quasi 500 euro che aveva addosso, che lo incastrano come spacciatore. Era già arrestato a luglio per lo stesso motivo e obbligato a lasciare il Veneto. Stessa sorte per il connazionale 39enne B.J.M., ora al Due Palazzi dove sconterà 1 anno di carcere per spaccio dopo essere stato acciuffato al Borgomagno.

Fuggiaschi recuperati

Era ricercata anche la bulgara 24enne Z.Z.: condannata a Venezia per un furto in casa, aveva il divieto di dimora a Padova e, quando l'hanno rintracciata in via Aspetti, è stata arrestata. Ha un conto aperto con la giustizia anche il 58enne campano C.P., riconosciuto al volante di un'auto davanti al Bingo e inseguito fino al suo appartamento in via del Cristo. Deve scontare 2 anni e 3 mesi per reati legati alla droga, che ora passerà dietro le sbarre del carcere padovano. L'ultimo arresto è scattato su mandato di cattura europeo a carico del 40enne romeno B.D., condannato in Spagna e rifugiatosi in un hotel di Padova dove lo hanno trovato i poliziotti.

Le denunce

A tradire un 31enne nigeriano denunciato per ricettazione è stata la bicicletta che portava a mano in galleria San Carlo. Apparteneva a una ragazza friulana che ne ha denunciato il furto a inizio ottobre e che l'ha riavuta indietro, mentre lo straniero è finito in questura. A pochi metri di distanza è stato controllato anche un 33enne pakistano, scoperto a fumare uno spinello e con della marijuana in tasca. Ora il suo nome è scritto nei registri della prefettura come consumatore abituale.

Anziano in stato confusionale

Durante le verifiche gli agenti si sono imbattuti in un anziano che vagava smarrito per l'Arcella. Non ricordava dove fosse la sua casa, perciò i poliziotti lo hanno preso in custodia fino a quando hanno rintracciato i familiari.