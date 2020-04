Emergenza Covid: la polizia multa due ciclisti e due persone davanti le cucine popolari

Controlli del territorio nella giornata di giovedì da parte della polizia di stato che ha battuto tutta la zona della stazione e quella di via Tommaseo sorprendendo cinque persone che non rispettavano le norme anti-Covid.

Argini e cucine popolari

Nel corso dell'intero pomeriggio sono state verificate tutte le regole anti aggregazione e il rispetto delle prescrizioni. In campo gli uomini delle volanti con l'ausilio del reparto mobile. Sono stati controllati i soggetti che bivaccavano davanti alle cucine popolari in via tommaseo, quelli in stazione e quelli in piazzetta Salvemini. Una particolare attenzione hanno avuto gli argini cittadini che per decreto comunale sono al momento chiusi e non transitabili. In totale sono state identificati 46 soggetti: per quattro di loro è scattata la sanzione. Un gambiano e un italiano che stazionavano nei pressi delle cucine popolari hanno preso una multa e identica sorte è toccata ad altri due padovani sorpresi in bicicletta lungo gli argini. Una quinta persona, un uomo italiano, è stato sanzionato perchè privo di guanti e mascherina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.