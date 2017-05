Task force sulle strade: ubriachi al volante, 13 patenti ritirate dalla polizia stradale

Tredici patenti ritirate, sei persone denunciate per guida in stato di ebrezza e due veicoli sequestrati. È questo il bilancio della task force della polizia stradale di Padova attivata nella notte tra venerdì e sabato in via Venezia, a Padova, con il supporto del personale sanitario della polizia di Stato.

CONTROLLI. Sono 165 i conducenti complessivamente controllati per di più provenienti da pub e ristoranti del centro cittadino. Il maggior numero dei positivi è stato rilevato, come di consueto tra le 3 e le 5. Tra i 13 conducenti positivi, 9 uomini e 4 donne, il tasso alcolemico più elevato è stato accertato nei confronti di un artigiano di 42 anni, proveniente da un locale del centro, che guidava un’autovettura in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 1,65 g/l., al quale veniva sequestrata anche l’auto ai fini della confisca. Un'altra persona, al termine degli accertamenti medico-legali, verrà denunciata, se positiva, anche per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

PREVENZIONE E REPRESSIONE. L'azione coordinata dalla polizia stradale ha consentito ancora una volta di realizzare un potenziamento significativo dei servizi assicurando il raggiungimento di notevoli risultati, sia in termini di prevenzione che di repressione del fenomeno dell’abuso di alcool e droga da parte dei più giovani che rimangono, purtroppo, le prime vittime di incidenti stradali nel nostro Paese.

NUOVE MISURE. L’attività di controllo, pianificata a livello nazionale dal servizio polizia stradale, ha previsto l’introduzione di nuove misure organizzative atte ad ottimizzare l’attività di accertamento adeguandola agli standard imposti a livello europeo: in primis il prelievo di liquidi biologici direttamente su strada (saliva) attraverso test rapidi di screening che, in caso positivo, potranno essere oggetto di accertamento quantitativo con valenza medico-legale presso laboratori dedicati della polizia di Stato.