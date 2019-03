Nuova ondata di denunce nella Bassa: lotta allo spaccio e ai guidatori alticci

Una verifica ad ampio raggio, realizzata con tutte le stazioni dipendenti e il supporto del Nucleo cinofili di Torreglia. I posti di blocco hanno portato al controllo di 39 veicoli, 125 persone e tre locali pubblici.

Lotta allo spaccio

Risultato importante a Montagnana, dove il cane antidroga Cyr ha permesso di recuperare più di un chilo di hashish (1,230 chili) nascosto nell'area esterna a un casolare abbandonato da tempo. Tre le persone segnalate alla prefettura come assuntori di stupefacente perché scoperte in possesso di piccole quantità di droga per uso personale. A Este un diciassettenne straniero è stato trovato con due grammi di hashish, stessa sostanza sequestrata a un ventenne di Merlara che ne aveva un grammo. A Montagnana è toccata invece a un pregiudicato padovano di 48 anni che aveva mezzo grammo di cocaina.

Alcol alla guida

Pugno duro anche nei confronti degli automobilisti, con due conducenti sanzionati e denunciati per guida in stato di ebbrezza. Al posto di blocco di Casale di Scodosia è stato fermato un pregiudicato ventisettenne cosentino che ha fatto registrare all'alcoltest un valore di 1,24 g/l, quasi tre volte oltre il limite, che gli è costato il ritiro della patente. Stessa sorte per un trentaquattrenne bloccato a Urbana, che ha soffiato 1,21 g/l.

Denunce e provvedimenti

É stato denunciato per violazione degli arresti domiciliari il quarantatreenne marocchino N.A. Quando i carabinieri si sono presentati nella sua abitazione per il controllo quotidiano lo hanno trovato in casa, ma in compagnia di un connazionale, pregiudicato e senza fissa dimora. Una visita non prevista dalle nome della detenzione domiciliare. É invece stata scoperta a Borgo Veneto la quarantacinquenne S.S., residente a Bollate e ricercata su mandato dell'Ufficio di sorveglianza di Milano. Fermata, è stata riaccompagnata nella sua abitazione di residenza dove sconterà la pena in regime di arresti domiciliari.