Controlli provvidenziali su uno scuolabus: fermati autista e mezzo prima della partenza per la gita

Dopo quanto accaduto ad Arquà Petrarca i controlli si sono ulteriormente intensificati. Consentendo così di evitare altre tragedie. Come in questo caso: la polizia stradale di Padova ha fermato uno scuolabus e il suo autista prima della partenza per una gita.

I fatti

È successo a Pontelongo: l’uomo era pronto a portare due classi di una scuola elementare a una visita istruttiva sul Delta del Po, ma una volta giunti sul posto scelto per la partenza gli agenti hanno sanzionato l'autista in quanto non aveva rispettato i tempi di riposo (una pausa ogni quattro ore) e di guida previsti per legge, che consistono anche in un giorno di stop a settimana e non più di nove ore di servizio. I poliziotti, inoltre, hanno notato che lo scuolabus era privo di estintore e viaggiava con una gomma lesionata. Sanzionata anche la compagnia che gestisce gli scuolabus, mentre la gita è stata “salvata” in extremis: sul posto, infatti, sono giunti un altro autista con un altro bus. Per la gioia dei piccoli studenti.