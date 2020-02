Controlli del sabato sera: ritirate dodici patenti

Nel corso della notte tra sabato e 8 e domenica 9 febbraio, nel corso di un servizio denominato "contrasto stragi del sabato sera", effettuato a Padova in via Venezia all’altezza del civico 53, sono state controllate 190 persone a bordo di altrettanti veicoli.

Dodici patenti

Nel corso del servizio, effettuato con l'ausilio di due medici dell’Ufficio Sanitario della Questura che hanno operato su un autobus attrezzato ad ufficio mobile e camper per visite mediche. Sono state deferite cinque persone per guida in stato di ebbrezza, una delle quali risultata positiva anche al test stupefacenti. Sono state ritirate dodici patenti di guida, effettuate quattro visite tossicologiche e sequestrato un veicolo.