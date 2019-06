Verifiche nei negozi di cannabis, continuano i sequestri. Interviene la Finanza

Altri tre negozi specializzati nella vendita di derivati della cannabis sono stati controllati venerdì in città. Le verifiche si inseriscono nell'iniziativa ministeriale voluta da Matteo Salvini.

I sequestri

la task force che ha visto in campo i carabinieri e la polizia oggi ha interessato anche la guardia di finanza. Nel mirino i cannabis shop della città e della provincia. Tre quelli controllati, in cui sono stati prelevati dei campioni di infiorescenze di marijuana per verificare che rispettino i parametri di legge, ossia una percentuale di Thc inferiore allo 0,6%. In uno non sono state riscontrate irregolarità, mentre in un altro sono stati sequestrati due chili e mezzo di prodotti. Dai test preliminari non sono emersi valori superiori alla norma, ma la merce verrà messa a disposizione della magistratura per controlli più approfonditi. Stessa sorte per i 665 grammi di infiorescenze prelevate in un terzo negozio, che dalle prime analisi hanno fatto registrare una percentuale di Thc fuori legge.