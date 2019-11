Maxi retata in zona stazione, più di cento persone controllate tra strada e locali

Un imponente servizio antispaccio si è svolto tra il pomeriggio e la sera di martedì nel capoluogo a cura degli agenti della questura.

La retata

I poliziotti, insieme ad alcune pattuglie del Reparto prevenzione crimine del Veneto e alle unità cinofile, hanno raggiunto in forze l'area dello scalo ferroviario passando al setaccio piazzale Stazione e la zona tra via Cossetto, via Bixio e viale Codalunga fino al cavalcavia Borgomagno. Le operazioni nel frattempo si sono svolte anche lungo corso del Popolo, via Tommaseo e via Valeri nell'area abbandonata e fatiscente dell'ex Pp1. Pesante il bilancio, con più di 130 persone identificate perché individuate in strada e tra i clienti di cinque locali pubblici gestiti da stranieri e noti per frequentazioni a rischio.

Il bilancio 2019

Negli ultimi undici mesi la polizia padovana ha proceduto a identificare 205 spacciatori, tutti segnalati all'autorità giudiziaria, e di sequestrare in totale oltre 75 chili di stupefacente di varia natura. Un gran numero di provvedimenti sono scaturiti dopo verifiche proprio a ridosso della stazione, area nota per soventi fenomeni di degrado e traffico di droga in primis. Costante è anche la presenza di accattoni e sbandati, talvolta anche noti per l'atteggiamento molesto. Nei loro confronti sono 22 i daspo urbani emessi nel 2019 per tenerli lontani dalla zona.