Corriere della droga fermata in stazione: in borsa nascondeva 84 ovuli, arrestata

Mercoledì pomeriggio una 27enne nigeriana, che portava con sè un grosso borsone, è stata notata dalla polizia aggirarsi con fare sospetto tra i binari della stazione di Padova. Alla vista degli agenti la donna si è rifugiata all'interno di un convoglio e, una volta raggiunta, ha dichiarato di essere diretta a Venezia quando nel ticket di viaggio era indicata Padova come stazione di arrivo. La donna è stata quindi portata in questura e perquisita.

DROGA IN BORSA.

La perquisizione ha portato al rinvenimento di una busta di plastica contenente 84 ovuli droga: 30 di eroina per 330 grammi. 54 di cocaina per 600 grammi. La droga è stata sequestrata mentre per la donna sono scattate le manette.