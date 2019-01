Lotta ai guidatori ubriachi a Capodanno: controlli serrati anche sulle assicurazioni

Controlli capillari da parte dei carabinieri nella zona delle Terme tra San Silvestro e Capodanno. Tra guidatori alticci, consumatori di droga e automobili non in regola i militari guidati dal colonnello Marco Turrini hanno passato al setaccio 48 veicoli e 62 persone.

I numeri del controllo

Le verifiche che hanno impegnato i carabinieri della compagnia di Abano in una vasta porzione del territorio sono andate avanti dalla sera del 31 dicembre fino al pomeriggio inoltrato del 1 gennaio. L'obiettivo era scongiurare il rischio di incidenti dovuti all'abuso di alcol, tristemente frequenti dopo i festeggiamenti del Capodanno. Se la cattiva abitudine di mettersi alla guida dopo qualche bicchiere di troppo è purtroppo una costante, la notte di San Silvestro il malcostume è ancor più diffuso. I dati rilevati sono però confortanti: su 32 automobilisti sottoposti ad alcoltest, solo una persona ho sforato i limiti di legge guadagnandosi una denuncia.

Alla guida dopo troppi brindisi

Si tratta di una 31enne di Montegrotto Terme fermata nella notte. Quando ha soffiato nell'etilometro la cifra registrata non le ha lasciato scampo: 1,74 grammi di alcol per litro di sangue, più di tre volte superiore al limite di legge di 0,5 g/l. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, alla donna è stata ritirata la patente e il veicolo, di sua proprietà, è stato sequestrato.

Droga nelle auto

Sono invece finiti nei registri della prefettura tre giovani, due dei quali minorenni, sorpresi con addosso piccoli quantitativi di droga. A Conselve due 17enni avevano con sé rispettivamente 0,36 grammi di hashish e marijuana e 0,43 grammi di marijuana. Stessa sostanza trovata addosso a un 25enne fermato ad Abano, che ne aveva 0,7 grammi. Lui ha avuto la peggio: essendo alla guida dell'auto di sua proprietà, gli è anche stata ritirata la patente pur senza alcuna denuncia penale.

Guai con l'assicurazione

Diverse le irregolarità relative ai veicoli. Anche se i conducenti erano in condizioni psicofisiche ottimali, altrettanto non è valso per quattro automobili sequestrate, tutte con l'assicurazione scaduta. A Montegrotto sono state fermate un'Alfa Romeo 147 e un'Opel Frontera. Stessa sorte per una Renault Megane sorpresa a Due Carrare e una Peugeot 206 ad Abano.