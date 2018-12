Controlli a tappeto: minori con armi e droga e ubriachi al volante coinvolti in incidenti

Controlli intensi anche sotto Natale sulle strade padovane, con i carabinieri di Selvazzano impegnati in una serie di verifiche notturne mirate. Il bilancio è di due minorenni segnalati come assuntori di droga e tre denunciati, di cui due per guida in stato di ebbrezza. I pattugliamenti, tra il capoluogo e Selvazzano, si sono svolti tra le 20 e la mezzanotte di domenica.

Minori con armi e droga

Ad attirare l'attenzione dei militari è stato in particolare un 17enne trovato con addosso un coltello a serramanico e un tirapugni. Strumenti potenzialmente molto pericolosi, che il giovane non ha saputo spiegare a cosa gli servissero e gli sono costati una denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Sequestrandoli è saltata fuori anche una piccola bustina con 0,2 grammi di marijuana, che a aggravato la situazione del ragazzo facendolo finire nei registri della Prefettura come consumatore di stupefacente. Stessa sorte per una coetanea, trovata con 0,3 grammi sempre di marijuana.

Il "palloncino" non mente

Denunciati anche due automobilisti rei di essersi messi alla guida dopo aver alzato il gomito. A sanzionarli sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile fermando un 44enne moldavo a un posto di blocco e recuperando un 20enne italiano dopo un incidente. Lo straniero T.O. è stato fatto accostare e l'alcoltest ha dato un responso di 1,87 grammi di alcol per litro di sangue. Quasi quattro volte oltre il limite, tanto che all'uomo è stata ritirata la patente e l'auto, intestata a lui, è stata sequestrata ai fini della confisca.

L'incidente

Grave anche la situazione di L.A., 20enne di Campodoro protagonista di un'uscita di strada a bordo della sua Fiat 500. In tarda serata il giovane ha carambolato con la sua utilitaria, fortunatamente senza coinvolgere nessun altro e senza procurarsi lesioni gravi. Al momento del controllo i militari lo hanno sottoposto al test alcolimetrico, riscontrando un valore di 1,61 che gli è costato la denuncia e il ritiro della patente.