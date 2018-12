Controlli di Santo Stefano: fioccano le denunce per chi guida alticcio dopo i bagordi

Nottata all'insegna dei controlli dopo il Natale, con i carabinieri impegnati in verifiche serrate contro furti e abuso di alcol alla guida in tutto il Piovese.

Colpo sventato

Nell'ambito di un pattugliamento mirato contro i reati predatori, il 39enne marocchino Youssef Es Sahel è stato sorpreso mentre tentava di rubare gli scooter di due adolescenti di Piove di Sacco. I militari lo hanno visto armeggiare in atteggiamenti inequivocabili con un'Aprilia e un Malaguti parcheggiati in strada. Mentre i motorini sono stati restituiti ai proprietari minorenni l'uomo, che risiede regolarmente nella cittadina, è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Alticci al volante

Sono stati invece denunciati due automobilisti incappati nei posti di blocco allestiti a Piove di Sacco e Saonara a tarda sera. Entrambi hanno dato segni di scarsa lucidità e l'alcoltest non gli ha lasciato scampo, segnalando valori pressoché identici. Si tratta di due padovani, un 30enne al volante di una Bmw 320 e un 55enne a bordo di una Fiat Punto. Il più giovane, fermato in via Garibaldi, ha fatto riscontrare un tasso alcolico di 1,62 grammi di alcol per litro di sangue. Un centesimo di punto in meno per il cinquantenne, che ha soffiato 1,61 g/l. I valori più di tre volte sopra al limite sono costati a entrambi una denuncia per guida in stato di ebbrezza e la sospensione della patente.