Maxi operazione in Saccisica: i ladri si contrastano anche con i controlli stradali

Due ore di controlli intensivi lungo una delle principali arterie stradali della Saccisica, con i carabinieri in campo per scovare armi, droga, ricercati e automobilisti furbetti.

Verifiche straordinarie

La maxi operazione ha visto impegnati 14 miliari e 5 veicoli, che dalle 21 alle 23 di giovedì sera hanno presidiato la statale 516 “dei pescatori”. Una strada nota per le infrazioni, frequentatissima e rettilinea, dove spesso gli automobilisti raggiungono velocità pericolose. Visti i numerosi incidenti degli ultimi giorni, i carabinieri di Piove di Sacco sotto la guida del capitano Zampolli hanno controllato 102 persone e 63 veicoli.

Droga e infrazioni

Le ricerche a tutto campo si sono concentrate sul rispetto del Codice della strada, multando 13 persone per eccesso di velocità e guida senza assicurazione. Sanzionato anche un uomo che era alla guida di un'auto pur non avendo mai preso la patente. I carabinieri hanno anche cercato armi, esplosivi e droga, sequestrando 3 grammi di hashish e 3 di marijuana trovati nei veicoli di un 19enne padovano e di un 23enne chioggiotto, entrambi segnalati alle rispettive prefetture come consumatori abituali.

Lotta ai ladri

Occhi puntati anche sui topi d'appartamento, che spesso usano quel tratto di strada per entrare nel territorio Padovano dalle province vicine, commettere furti e allontanarsi in velocità. La presenza dei militari in strada si è dimostrata in passato un ottimo deterrente nei punti strategici di passaggio dei malviventi e gli appostamenti verranno intensificati durante l'autunno e l'inverno.