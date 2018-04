Controlli straordinari della polizia a Padova: sequestrati 60 grammi di marijuana

Serrati. I controlli straordinari effettuati nella serata di venerdì dalla polizia ha portato al sequestro di circa 60 grammi di marijuana.

Tra Portello e Stanga

Voluti dal questore con il reparto prevenzione crimine ed effettuati col nucleo cinofili della polizia locale, nei controlli congiunti che hanno interessato il Portello e la Stanga sono stati impiegati anche i cani Zeus e Kamikaze, i quali hanno trovato in via Belzoni (sul cornicione di una finestra a 2 metri di altezza) 1.85 grammi di marijuana. Il "colpo grosso" è stato invece messo a segno in piazzale Gasparotto: una volante ha cercato di fermare alcune persone, che sono scappate salvo però gettare nella ghiaia 58 grammi di marijuana. In totale sono stati controllate 75 persone, 7 esercizi commerciali e 14 veicoli ed è stata elevata una sanzione al codice della strada.