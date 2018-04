Controlli straordinari della polizia in zona stazione, ritrovati oltre 50 grammi di marijuana

Con sorprese: nella serata di venerdì le volanti della polizia con l'ausilio del nucleo cinofili e polizia locale hanno effettuato controlli straordinari in stazione, identificando 25 persone (delle quali sei pregiudicate e quindici extracomunitari) e controllato tre veicoli.

I controlli

Sono stati controllati gli avventori del Soho Cafè di via Tommaseo, identificando 10 persone tra cui sei pregiudicate. Tra questi veniva accompagnato in questura A.A., 29enne nigeriano destinatario di un ordine del questore di Bologna ad abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni, il quale è stato deferito. Sono stati controllati anche gli avventori del locale “Asian Fast Food” di Corso del Popolo, dove è stato rintracciato I.R., nigeriano 31enne destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione.

La droga

I cinofili hanno invece rinvenuto e sequestrato a carico d’ignoti 24.32 grammi di marijuana in via Codalunga e altri 30 grammi in piazzale Gasparotto.