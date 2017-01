Terme, controlli sui mezzi professionali di trasporto merci: riscontrate 11 infrazioni

Nella giornata di mercoledì 18 gennaio, il personale della polizia stradale di Padova ha effettuato dei servizi di controllo su veicoli, con l’apporto delle rispettive polizie locali, nei comuni di Abano e di Montegrotto Terme.

L'ATTIVITÀ. L’attività, puntata in particolare al controllo dei conducenti e dei mezzi professionali di trasporto merci, ha portato alla verifica di circa 70 veicoli e all'accertamento di un totale di 11 infrazioni al Codice della strada.

IL BILANCIO. Nello specifico, le violazioni riscontrate sono state: due per "veicolo in sovraccarico"; due per "violazione dei tempi-riposo di guida"; una per "soprannumero di persone"; 5 per "veicolo privo di regolare revisione"; uno per altri tipologie di infrazioni.