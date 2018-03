Il controllore lo scopre a bordo del bus senza biglietto: fornisce dati falsi e viene denunciato

L'uomo non ha esibito il biglietto a bordo dell'autobus e all'arrivo dei carabinieri ha fornito false generalità ed è stato portato in caserma.

Il controllo

Attorno alle 10 di lunedì mattina i carabinieri di Padova sono stati chiamati da un controllore di BusItalia in servizio, che durante una verifica dei titoli di viaggio dei passeggeri ha scoperto un uomo che ne era sprovvisto. Nonostante le richieste del controllore, il passeggero ha rifiutato di mostrare il biglietto e di fornire i propri dati, tanto che il pubblico ufficiale ha allertato i militari per permettere al bus di proseguire la corsa.

La denuncia

Anche dopo l'arrivo delle pattuglie il soggetto ha continuato a non collaborare, fornendo ai carabinieri un nome falso. Trasportato in caserma, l'uomo è stato identificato in un 44enne di origine albanese e denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale.