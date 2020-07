Reagisce con pungi e offese a un controllo dei carabinieri: denunciato

Non gli è proprio andata giù la visita di controllo dei carabinieri alle due di notte. È uscito di casa urlando e cercando di colpirli al volto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vicenda

Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio i carabinieri di Cittadella si sono recati a casa di un 57enne di Campodarsego che sta scontando i domiciliari, per effettuare un controllo di routine. Erano le due di notte quando hanno suonato il campanello. Ma non hanno ottenuto risposta. Così hanno suonato una seconda volta dopo qualche minuto e il 57enne si è precipitato alla porta d’ingresso gridando minacce e offese di vario genere nei confronti dei carabinieri e cercando di colpire uno dei due al volto. È stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale.