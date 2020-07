Passeggiano con la cocaina in tasca e incappano in un controllo della polizia

Passeggiavano tranquillamente con della cocaina in tasca. Almeno finchè non si sono imbattuti nella polizia.

Il fatto

Erano le 10.20 di mercoledì 15 luglio quando la Volante della polizia percorreva via Toti. Gli agenti hanno fermato due giovani, un 25enne residente in provincia e un 24enne padovano. Con sé avevano 0,82 grammi di cocaina. Gli agenti li hanno portati in questura per identificarli e li hanno poi segnalati al Prefetto come assuntori.